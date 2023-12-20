Марченко признан первой звездой матча «Баффало» — «Коламбус»

Кирилл Марченко, оформивший хет-трик в игре с «Баффало», признан первой звездой матча. В ночь на 20 декабря в Баффало прошел матч регулярного чемпионата, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Коламбус Блю Джекетс».
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