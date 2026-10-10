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Царьград

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Арсений Федотов завоевал золото на «Мемориале Дениса Тена»

Арсений Федотов завоевал золото на «Мемориале Дениса Тена»

Арсений Федотов одержал победу на «Мемориале Дениса Тена» среди юниоров, набрав 251,68 балла. Несмотря на золото, фигурист выразил разочарование своим выступлением.

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