Было страшно! Массированная атака дронов-камикадзе над Ростовской областью: около ста БПЛА по всей России

Силы ПВО уничтожили: - 6 БПЛА над Воронежской, - 6 БПЛА над Курской, - 2 БПЛА над Волгоградской, - 2 БПЛА над Белгородской, - 70 БПЛА над Ростовской областью - один БПЛА над Крымом В результате атаки БПЛА в Морозовском районе нарушено электроснабжение.