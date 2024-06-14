Было страшно! Массированная атака дронов-камикадзе над Ростовской областью: около ста БПЛА по всей России

Силы ПВО уничтожили: - 6 БПЛА над Воронежской, - 6 БПЛА над Курской, - 2 БПЛА над Волгоградской, - 2 БПЛА над Белгородской, - 70 БПЛА над Ростовской областью - один БПЛА над Крымом В результате атаки БПЛА в Морозовском районе нарушено электроснабжение.
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