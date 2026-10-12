Представлен робот-пылесос Xiaomi с тремя манипуляторами: мощнее и дешевле предшественника

Давление всасывания достигло 45 000 Па Xiaomi представила в Китае робот-пылесос Mijia Robot Vacuum and Mop 7 Max с функциями влажной уборки и тремя роботизированными манипуляторами для очистки труднодоступных участков.
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