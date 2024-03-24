РЖД бесплатно предоставит билеты родным погибших и пострадавших в "Крокусе"

РИА Новости/Максим Блинов РЖД приняла решение предоставить бесплатный проезд в Москву и обратно родственникам погибших и пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холле", говорится в Telegram-канале компании.
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