Таксисты в России зарабатывают всё больше

Фото: Информационное агентство «Да-Да Новости» Профессиональные водители такси в Российской Федерации демонстрируют уверенный рост доходов: средний уровень ежемесячной заработной платы достиг отметки свыше 156 тысяч рублей.
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