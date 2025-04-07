Майские праздники: в Крыму ожидается рост автомобильного трафика на границе

В преддверии майских праздников ожидается увеличение трафика на границе Крыма и Херсонской области. Погрануправление ФСБ предупреждает о вероятных очередях в Джанкое и принимает меры для ускорения досмотра, учитывая безопасность из-за близости к зоне СВО.