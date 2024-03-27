Летевший из Узбекистана самолет совершил посадку в Екатеринбурге из-за ЧП

В пути у авиалайнера возникли проблемы с гидросистемойВынужденную посадку совершил 27 марта в аэропорту Кольцово самолёт А-321 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Карши (Узбекистан) в московский аэропорт Домодедово.