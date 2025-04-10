Как будет выглядеть монумент Александру I ?

Смоленский историк прокомментировал установку в городе памятника Александру I Доктор исторических наук, профессор Евгений Кодин в беседе с корреспондентом портала SmolNarod поделился своим мнением относительно перспективы появления в Смоленске памятника Александру I.
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