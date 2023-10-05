Сегодня, 6 октября, отмечается Всемирный день охраны мест обитаний редких животных, учрежденный ООН. Впрочем, таких заповедных уголков на планете раз-два — и обчелся.
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Сегодня, 6 октября, отмечается Всемирный день охраны мест обитаний редких животных, учрежденный ООН. Впрочем, таких заповедных уголков на планете раз-два — и обчелся.
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