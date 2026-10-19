Пожарные шесть раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП, пострадавших и погибших в пожаре нет.За минувшие сутки в Курской области был зафиксирован всего один пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Курской области.
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