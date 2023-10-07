Израиль начал переговоры по заложникам с палестинскими боевиками

Тель-Авив приступил к ведению переговоров с представителями палестинских радикальных организаций по вопросам дальнейшей судьбы израильских заложников, которые были захвачены боевиками во время атаки на территорию Израиля неподалеку от границы с сектором Газа.
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