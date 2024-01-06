Косметолог рассказал, как замедлить процесс старения кожи

Пластический хирург, косметолог и дерматолог Пасихат Магомедова назвала способы замедления процессов старения Основными причинами заломов на коже являются наследственность, активность мимики и образ жизни.
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