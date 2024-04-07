Сунак: Британию шокирует война в секторе Газа

Великобритания продолжает поддерживать право Израиля на обеспечение своей безопасности, однако Лондон шокирован убийством «отважных британских героев» (сотрудников World Central Kitchen) и кровопролитием в секторе Газа.
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