Гатиятулин рассказал, что стало дополнительной мотивацией для «Ак Барса» в игре с «Авто»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победного матча с «Автомобилистом» (4:1) расскзаал, являлась ли прошлогодняя серия между казанской командой и екатеринубнской дополнительной мотивацией для его подопечных.
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