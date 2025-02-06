НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

42 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ника
    Придумали проблему, что государственные деньги попилить? Кто завозит мигрантов с семьями, тот пусть и решает проблемы...Мухаметшин обрати...
  • Misha Glusch
    👍«Мы ни на шаг не ...
  • Эльдар Алиев
    Мало оченьНа трассе М7 в РТ...

Гатиятулин рассказал, что стало дополнительной мотивацией для «Ак Барса» в игре с «Авто»

Гатиятулин рассказал, что стало дополнительной мотивацией для «Ак Барса» в игре с «Авто»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победного матча с «Автомобилистом» (4:1) расскзаал, являлась ли прошлогодняя серия между казанской командой и екатеринубнской дополнительной мотивацией для его подопечных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх