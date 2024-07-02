По делу о терроризме взяли тренера молодёжной сборной РФ по вольной борьбе

Как же они глубоко влезли к нам!!!👎👎👎

виктор матвеев

Думаю если копнуть по серьезному таких спящих камалединов в России вагон и еще сотня поездов, только вот наши е@аные депутаты Госдуры понять этого не могут, или не хотят.