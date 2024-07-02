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По делу о терроризме взяли тренера молодёжной сборной РФ по вольной борьбе

По делу о терроризме взяли тренера молодёжной сборной РФ по вольной борьбе

Сотрудники Следственного комитета задержали в Москве тренера высшей категории Алишери Исматзоду, таджика по национальности.

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Комментарии
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Cветлана Юдина
Как же они глубоко влезли к нам!!!👎👎👎
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10 час.
СП
Сергей Потемкин
Опять Задов
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10 час.
виктор матвеев
Думаю если копнуть по серьезному таких спящих камалединов в России вагон и еще сотня поездов, только вот наши е@аные депутаты Госдуры понять этого не могут, или не хотят.
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10 час.

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