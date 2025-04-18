Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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США упомянули ядерное оружие в меморандуме по недрам Украины

США упомянули ядерное оружие в меморандуме по недрам Украины

Отказ Украины от ядерного оружия является вкладом в достижение мира и международной безопасности. Соответствующее заявление содержится в тексте меморандума о сделке по редкоземельным металлам Украины, документ опубликован на сайте украинского кабинета министров.

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