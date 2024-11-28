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Илон Маск заявил о финансировании экс-сотрудника Белого Дома Виндмана Украиной

Илон Маск заявил о финансировании экс-сотрудника Белого Дома Виндмана Украиной

Маск заявил, что Александр Виндман совершил государственную измену.Маск сообщил о том, что экс-сотрудник Совета национальной безопасности Белого  дома Александр Виндман находится на содержании у олигархов Украины.

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