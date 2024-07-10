В Госдуме РФ предложили выплачивать стипендию состоящим в браке студентам

Депутаты от фракции ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого планируют внести в Госдуму законопроект о предоставлении социальных стипендий студентам, вступившим в брак и воспитывающим детей во время обучения.
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