Гостиничный бизнес Москвы присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

Министр столичного правительства, глава Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева заявила, что участниками нацпроекта «Производительность труда» стали девять столичных компаний туристической сферы.
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