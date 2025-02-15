Психолог назвала пять причин, почему необходимо заботиться о ментальном здоровье

Екатерина Артеменко, практикующий психолог, супервизор, гештальт-терапевт и комьюнити-директор сервиса онлайн–психотерапии «Ясно», объяснила в беседе с RT, почему необходимо заботиться о своём ментальном здоровье.
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