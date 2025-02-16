BMW признала безальтернативность шести- и восьмицилиндровых моторов

Топ-менеджеры компании практически синхронно высказались по поводу будущего бензиновых двигателей. Для США и Ближнего Востока необходимы моторы V8, а отказ от шестицилиндровых агрегатов в пользу «турбочетвёрок» на моделях серии М невозможен даже в угоду снижения выбросов.