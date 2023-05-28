Слово и дело

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Сергей Соседов рассказал, что его украинские друзья хотят переехать в Россию

Сергей Соседов рассказал, что его украинские друзья хотят переехать в Россию

Друзья музыкального критика Сергея Соседова хотят уехать с Украины. По словам журналиста, его товарищи не могут жить в стране из-за неонацистской пропаганды.

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