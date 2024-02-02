Объяснено, что делать при получении неверного счета за ЖКУ

Если вы получили счет за ЖКУ с неверными начислениями, то за разъяснениями необходимо обратиться в управляющую компанию, рассказал заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов в беседе с «Москвой 24».
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