Да, Латвию все не отпускает Россия. Каждый день в местных СМИ идёт информация - создается такое впечатление, что латыши знают русских больше, чем сами русские.
Экс-президент Латвии Вике-Фрейберга «объяснила» латвийцам, что есть Россия
Комментарии
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Eduard
Вика,а у твоей Европы нет агентов? Да полно! Запад даже короновирус создал и распростронил,но ты нарочно умалчиваешь.Так как ваш Запад назыаать"культурным"? До культуры очень далеко!
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11 час.
Eduard
Сельская дура!
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11 час.
Eduard
Посмотри накапитализм свой? Они миллипрды грохают в Украину,где был переворот и сбили пассажирский боинг с гражданами Европы, Как вам сей капитализм?
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11 час.
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