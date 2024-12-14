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Экс-президент Латвии Вике-Фрейберга «объяснила» латвийцам, что есть Россия

Экс-президент Латвии Вике-Фрейберга «объяснила» латвийцам, что есть Россия

Да, Латвию все не отпускает Россия. Каждый день в местных СМИ идёт информация - создается такое впечатление, что латыши знают русских больше, чем сами русские.

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Комментарии
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Eduard
Вика,а у твоей Европы нет агентов? Да полно! Запад даже короновирус создал и распростронил,но ты нарочно умалчиваешь.Так как ваш Запад назыаать&quot;культурным&quot;? До культуры очень далеко!
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11 час.
Eduard
Сельская дура!
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11 час.
Eduard
Посмотри накапитализм свой? Они миллипрды грохают в Украину,где был переворот и сбили пассажирский боинг с гражданами Европы, Как вам сей капитализм?
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11 час.

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