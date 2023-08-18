Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

«Нетс» представили расписание нового сезона. Сняли видео с жителями Нью-Йорка, которые пытались опознать логотипы клубов НБА

«Нетс» представили расписание нового сезона с помощью забавного ролика. «Бруклин» сделал видео с жителями Нью-Йорка, которые пытались опознать логотипы клубов НБА.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх