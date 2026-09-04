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Собянин: Непрерывная линия московских набережных стала длиннее на 2,2 км

Собянин: Непрерывная линия московских набережных стала длиннее на 2,2 км

Сергей Собянин открыл новые участки Крутицкой и Симоновской набережных на левом берегу Москвы-реки – от Новоспасского моста до стадиона "Торпедо" имени Э.

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