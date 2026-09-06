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Zero Hedge

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Iran Vows 'Faster, More Painful' Response To US Attacks After Weekend Sea Battle

Iran Vows 'Faster, More Painful' Response To US Attacks After Weekend Sea Battle

Iran Vows 'Faster, More Painful' Response To US Attacks After Weekend Sea Battle Iran's Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf on Sunday announced a heightened military posture in the war with the US, saying that new attacks on the country will "meet a faster, heavier and more painful response.

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