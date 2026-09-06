Iran Vows 'Faster, More Painful' Response To US Attacks After Weekend Sea Battle Iran's Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf on Sunday announced a heightened military posture in the war with the US, saying that new attacks on the country will "meet a faster, heavier and more painful response.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым