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Подумайте прежде, чем решиться на хранение засушенных цветов в доме

Подумайте прежде, чем решиться на хранение засушенных цветов в доме

﻿﻿Сухие цветы в доме некоторые считают плохим знаком, приносящим беду и горе. Другие, не склонные к суевериям, не видят ничего зазорного в том, чтобы украсить свой дом сухими букетами, сохраняющими летний зной и напоминающими о памятных событиях.

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