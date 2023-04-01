Подумайте прежде, чем решиться на хранение засушенных цветов в доме

﻿﻿Сухие цветы в доме некоторые считают плохим знаком, приносящим беду и горе. Другие, не склонные к суевериям, не видят ничего зазорного в том, чтобы украсить свой дом сухими букетами, сохраняющими летний зной и напоминающими о памятных событиях.