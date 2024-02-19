Первую городскую электростанцию на берегу Ковша в Барнауле превратят в ресторан

Здание построено в 1900 году и сейчас оказалось в "эпицентре" застройки Компания "Жилищная инициатива" планирует отреставрировать здание первой городской электростанции, которое признано объектом культурного наследия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии