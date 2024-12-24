О вопросах глобальных и локальных.

В музейной экспозиции АИКа ОАО ´Белшина´ прошла встреча представителей трудового коллектива предприятия с руководителем Могилевского регионального отделения Белорусского института стратегических исследований Олегом КОРОПОВЫМ.
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