Суббота выдалась жаркой: очередная баня горела в Приморье

Субботний вечер закончился возгоранием бани в одном из сел Уссурийского городского округа. Чтобы потушить пожар, понадобилось 10 спасателей, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.