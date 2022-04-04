Суббота выдалась жаркой: очередная баня горела в Приморье

Субботний вечер закончился возгоранием бани в одном из сел Уссурийского городского округа. Чтобы потушить пожар, понадобилось 10 спасателей, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
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