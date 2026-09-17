Силы ПВО сбили 10 летевших на Москву дронов ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны сбили 10 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом 17 сентября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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