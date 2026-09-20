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Вячеслав Володин лидирует в своем округе с результатом более 99% голосов

Вячеслав Володин лидирует в своем округе с результатом более 99% голосов

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин с большим отрывом опережает конкурентов в своем одномандатном округе.

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