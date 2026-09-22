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Зерно без пошлин: правительство поддержало экспортёров до 31 декабря

Зерно без пошлин: правительство поддержало экспортёров до 31 декабря

Правительство продлило льготный режим для экспортёров сельхозпродукции: до конца 2026 года отменены «плавающие» пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу.

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