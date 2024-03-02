Жители Кузбасса лишаться 20 телеканалов и радио

Перебои в вещании могут наблюдаться на протяжении нескольких дней.В Кузбассе в период с 4 по 10 марта возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями.
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