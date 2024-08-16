Выставка собак охотничьих пород пройдет в Барнауле

Принять участие в ней сможет любой желающий 17 августа в барнаульском парке "Изумрудный" пройдёт краевая выставка собак охотничьих пород, организованная Алтайской краевой общественной организацией охотников и рыболовов (АКОООиР).
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