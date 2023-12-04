Карпин приглашён на заседание КДК после матча с ЦСКА

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о том, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин приглашён на заседание по итогам матча с ЦСКА.
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