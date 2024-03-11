Стало известно, кто решил снести памятник дивизии СС "Галичина" в Канаде

Решение о демонтаже памятника украинской дивизии СС "Галичина" на частном кладбище города Оквилл в провинции Онтарио было принято местной украинской общиной, как сообщил телеканал Global News в воскресенье .
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