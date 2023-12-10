Глава прыжков в воду России Дружинин: нас не будет на Играх на условиях МОК

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин заявил, что условия, которые выдвигает Международный олимпийский комитет (МОК) для участия россиян в Олимпиаде 2024 года, являются невыполнимыми, передает "Советский спорт".
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