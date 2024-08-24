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МИД КНДР назвал США виновником появления понятия «ядерная угроза»

МИД КНДР назвал США виновником появления понятия «ядерная угроза»

Министерство иностранных дел КНДР заявило, что если бы США не разработали и не применили ядерное оружие, то на планете не появилось бы понятия «ядерная угроза».

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Комментарии
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Eduard
Именно:&quot;Не Россия,не КНДР это затеяли,а фальшивые &quot;демократы&quot; Америки!
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16 час.
Eduard
Если в мире Свобода и демократия,то почему США всем навязывают мысль,что они &quot;хозяева&quot;? Они не хозяева,мы не рабы.Нам продают,мы покупаем.Можете не продавать!
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16 час.
Дмитрий Бакланов
Потому что &quot;Демократия - это власть американского народа&quot;.
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15 час.

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