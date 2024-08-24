Министерство иностранных дел КНДР заявило, что если бы США не разработали и не применили ядерное оружие, то на планете не появилось бы понятия «ядерная угроза».
МИД КНДР назвал США виновником появления понятия «ядерная угроза»
Комментарии
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Eduard
Именно:"Не Россия,не КНДР это затеяли,а фальшивые "демократы" Америки!
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16 час.
Eduard
Если в мире Свобода и демократия,то почему США всем навязывают мысль,что они "хозяева"? Они не хозяева,мы не рабы.Нам продают,мы покупаем.Можете не продавать!
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16 час.
Дмитрий Бакланов
Потому что "Демократия - это власть американского народа".
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15 час.
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