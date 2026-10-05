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Экономист Балынин: число самозанятых в России выросло более чем вдвое за три года

Экономист Балынин: число самозанятых в России выросло более чем вдвое за три года

Число зарегистрированных самозанятых в России за три года увеличилось в 2,1 раза — с 8,28 млн до 17,4 млн человек.

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