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test mazurok

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🤲В Симферопольском районе задержали двоих мужчин за хранение и сбыт оружия

🤲В Симферопольском районе задержали двоих мужчин за хранение и сбыт оружия У 34-летнего ранее судимого мужчины при обыске под диваном нашли предмет, похожий на оружие, и 13 патронов к нему.

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