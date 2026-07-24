🤲В Симферопольском районе задержали двоих мужчин за хранение и сбыт оружия У 34-летнего ранее судимого мужчины при обыске под диваном нашли предмет, похожий на оружие, и 13 патронов к нему.
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🤲В Симферопольском районе задержали двоих мужчин за хранение и сбыт оружия У 34-летнего ранее судимого мужчины при обыске под диваном нашли предмет, похожий на оружие, и 13 патронов к нему.