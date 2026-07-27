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TWZ пишет о запуске способного сбивать спутники РФ аппарата MRV США с роборуками

TWZ пишет о запуске способного сбивать спутники РФ аппарата MRV США с роборуками

Космический аппарат с роборуками Mission Robotic Vehicle (MRV) США, созданный компанией Northrop Grumman для обслуживания спутников на геосинхронной орбите, стал предметом обсуждения в сфере международной безопасности.

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