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Пятый канал

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До 300 тысяч тонн в октябре: Россия досрочно возобновляет экспорт дизеля

До 300 тысяч тонн в октябре: Россия досрочно возобновляет экспорт дизеля

Россия снимает ограничения на поставки дизеля за рубеж досрочно, раньше запланированных сроков, после достигнутых договоренностей между Москвой и Вашингтоном.

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