Акции производителей чипов в Азии резко упали на фоне опасений из-за Китая и ИИ

Акции производителей полупроводников в Азии во вторник оказались под сильным давлением. Инвесторы обеспокоены усилением конкуренции со стороны Китая, перспективами финансирования проектов в сфере искусственного интеллекта и возможным повышением процентных ставок в США уже на этой неделе.
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