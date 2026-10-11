Пришлось достать ПМ: в кого единственный раз стреляли советские космонавты?

Советские космонавты летали в космос с пистолетами. Это не выдумка сценаристов и не элемент фантастического боевика.
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