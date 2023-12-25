Эксперт назвала способы защиты от действий мошенников с QR-кодами

Оплачивая услуги с помощью QR-кодов, можно запросто стать жертвой кибермошенников. Об этом в понедельник, 25 декабря, рассказала в интервью радио Sputnik эксперт и куратор платформы Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Мошеловка» Алла Храпунова.