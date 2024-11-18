Си Цзиньпин направил поздравительное письмо в связи с вводом в эксплуатацию китайского глубоководного бурового судна

Пекин, 17 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное письмо по случаю официального ввода в эксплуатацию первого китайского глубоководного бурового судна "Мэнсян" /"Мечта"/, самостоятельно спроектированного и построенного в Китае.
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