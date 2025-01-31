Трамп сохраняет планы по введению пошлин на импорт из Канады и Мексики

Президент Соединенных Штатах Дональд Трамп заявил, что сохраняет планы ввести 25%-ные пошлины на импорт из Канады и Мексики, объяснив это миграционным кризисом, поставками наркотиков и торговыми дисбалансами.
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